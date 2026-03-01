Risultati Serie A 2025 26 LIVE | il Milan risponde all’Inter il Sassuolo ferma l’Atalanta e il Toro la Lazio

Nella giornata di oggi, la Serie A 202526 ha visto il Milan rispondere all’Inter con una vittoria, mentre il Sassuolo ha fermato l’Atalanta e il Torino ha conquistato un punto contro la Lazio. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sui risultati delle partite e sul cammino delle squadre coinvolte nel campionato italiano.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell'Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l'entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all'ultima giornata.