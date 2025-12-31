Via Morandi rissa a bottigliate tra adolescenti

In via Morandi, si è verificata una lite tra adolescenti durata circa quindici minuti, durante la quale si sono affrontati con bottiglie di vetro. La scena si è svolta tra urla e schiamazzi, con conseguente divulgazione di frammenti di vetro sull’asfalto. L’evento ha attirato l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine, che hanno intervenuto per riportare la calma.

Si prendono a bottigliate "armandosi" di volta in volta presso i contenitori del vetro posti in via Morandi e, per almeno un quarto d'ora, vanno avanti tra urla e schiamazzi, spargendo ovviamente una grande quantità di cocci di bottiglia lungo l'asfalto. A un certo punto una donna, esasperata, si affaccia e chiede loro di smetterla. I protagonisti sgattaiolano via, lasciando sulla strada i segni della "battaglia". A raccontare i fatti è la stessa che, urlando verso gli adolescenti che si sono affrontati in questa situazione, è riuscita a farli scappare. Tuttavia, spiega la stessa, si tratta solo dell'ultimo episodio che accade in una zona "difficile", ai margini del centro cittadino.

