Rischio pioggia in F1 | modifiche ad altezze e incidenze delle ali

Per la stagione 2026 della Formula 1, sono state apportate modifiche alle altezze e alle incidenze delle ali, con l’obiettivo di ridurre il rischio di pioggia. Queste variazioni riguardano le specifiche tecniche delle vetture e la gestione delle condizioni meteorologiche. Le squadre avranno nuove linee guida da seguire per adattarsi alle eventuali condizioni di umidità in pista.

La stagione 2026 della Formula 1 introduce una novità significativa per la gestione del Parco Chiuso in condizioni meteorologiche, offrendo alle squadre la possibilità di adattare l’assetto delle monoposto quando è presente un rischio pioggia dichiarato dalle autorità di gara. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la stabilità di guida senza incidere in modo pesante sull’equità sportiva, mantenendo comunque una linea di regolamentazione chiara e misurata. Nel quadro del Regolamento Sportivo 2026, una procedura denominata Rain Hazard permette, due ore prima della partenza della Sprint Qualifying o delle Qualifiche, di dichiarare una possibile pioggia se Meteo France segnala una probabilità superiore al 40% in qualsiasi fase della sessione o della gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

F1 | Rischio pioggia: salta il Parco Chiuso con modifiche ad altezze e incidenze aliLa FIA ha approvato una norma del Regolamento Sportivo che abolisce parzialmente il Parco Chiuso se il direttore di gara dovesse dichiarare il Rain Hazard due ore prima di Sprint Qualifying o delle ... msn.com

F1 | La luce anti-pioggia cambia forma e diventa ovale: dentro c’è una nuova telecameraLa luce anti?pioggia delle F1 2026 passa da una forma rettangolare a un ovale perché la FOM ha richiesto spazio per una nuova telecamera posteriore ribassata, ampliando le prove svolte negli ultimi an ... msn.com

