il senso delle altezze due mondi a paragone di giulio andreani

L'articolo esplora il significato delle altezze attraverso un confronto tra due mondi: i moderni grattacieli di New York e le antiche cupole d’oro dei templi birmani. Attraverso questa dualità, si riflette sul modo in cui l’uomo si confronta con le proprie creazioni, misurando il proprio valore e la propria grandezza in altezza e spiritualità.

Dai grattacieli di New York alle cupole d’oro dei templi della Birmania Dove l’uomo si misura con le sue stesse opere. Le grandi architetture sono un luogo di osservazione privilegiato: dalla loro altezza abbiamo un’idea di dove siamo e dell’ambiente che ci circonda. Quando le vediamo dal basso però le cose cambiano: alcune possono apparire grandiose e meravigliose, ma anche sovrastanti e predominanti. Altre, invece, sembrano accoglierci e proteggerci. Infatti culture diverse portano a risultati architettonici estremamente differenti, in linea con i valori che intendono rappresentare. Questa mostra, inserita nella Rassegna diffusa di fotografia d’autore Monza Photo Fest Off, racconta l’impatto emotivo e visivo che le altezze hanno sugli esseri umani: dall’imponenza e lo stupore dei grattacieli che caratterizzano lo skyline di New York, alle meravigliose cupole d’oro dei templi della Birmania che trasmettono un senso di spiritualità e trascendenza. Nonewsmagazine.com

