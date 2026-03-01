Rider Glovo e Deliveroo mobilitazione anche a Livorno | Vogliamo l' assunzione diretta con il contratto della logistica

A Livorno, come in altre città italiane, i rider di Glovo e Deliveroo sono scesi in piazza per chiedere l’assunzione diretta con il contratto della logistica. La mobilitazione si è svolta nello stesso giorno in città come Torino, Milano, Bologna, Rimini, Nola, Padova e Trieste. La protesta coinvolge lavoratori che rivendicano maggiori tutele e condizioni di lavoro più chiare.

È arrivata anche a Livorno, così come a Torino, Milano, Bologna, Rimini, Nola, Padova e Trieste, la protesta dei rider di Glovo e Deliveroo. Una giornata di agitazione nazionale, organizzata ieri 28 febbraio dall'Unione sindacale di Base, significativa per mandare un messaggio chiaro: "senza di

