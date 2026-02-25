Dopo Glovo spunta un nuovo caso rider | anche Deliveroo finisce sotto controllo giudiziario

Anche Deliveroo Italy finisce sotto controllo giudiziario nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Milano per caporalato e sfruttamento dei rider. Il provvedimento urgente dispone la nomina di un amministratore esterno e contesta un modello fondato su paghe giudicate non dignitose e su una gestione del lavoro guidata dall’algoritmo, che potrebbe coinvolgere fino a 20.000 lavoratori tra Milano e il resto del Paese. L’azienda fa sapere di stare esaminando gli atti e di collaborare con le autorità. Come già accaduto in passato, la Procura richiama l’articolo 36 della Costituzione e il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa. Il riferimento è al precedente recentissimo di Foodinho, la società che gestisce Glovo in Italia, messa due settimane fa sotto amministrazione giudiziaria: successivamente un giudice ha ordinato di «regolarizzare» fino a 40 mila rider, rafforzando i poteri dell’amministratore nominato dal tribunale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

