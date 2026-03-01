Rende 170 giovani in scena al Cineteatro Garden per Leggere per… Ballare con Alice nel Paese delle Meraviglie

A Rende, al Cineteatro Garden, si è conclusa la sesta edizione di “Leggere per… Ballare”, un evento che unisce danza e letteratura. Circa 170 giovani si sono esibiti in scena, portando in teatro le interpretazioni di “Alice nel Paese delle Meraviglie”. L’iniziativa ha coinvolto numerosi studenti del territorio, offrendo loro un’opportunità di espressione artistica e culturale.

Al Cineteatro Garden si è chiusa con una partecipazione significativa la sesta edizione di "Leggere per. Ballare", progetto che intreccia danza e letteratura e che anche quest'anno ha coinvolto centinaia di giovani del territorio. Sul palco sono saliti 170 ballerini provenienti da cinque scuole di danza calabresi, affiancati dagli studenti degli istituti scolastici che hanno aderito all'iniziativa. Un lavoro corale, costruito nel corso dei mesi, che ha trovato sintesi nella nuova produzione di "Alice nel Paese delle Meraviglie", presentata lunedì 23 febbraio e scelta come fulcro dell'edizione 2026. Ispirato al romanzo di Lewis Carroll, lo spettacolo ha proposto una rilettura scenica del celebre racconto, con una regia attenta alle dinamiche di gruppo e alla valorizzazione dei singoli interpreti.