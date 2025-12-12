I Rangers sono vicini all’uscita miserabile il Celtic perde 3-0

La stagione europea dei Rangers si avvicina a una fine difficile, con una sconfitta che compromette le speranze di passare alla fase successiva. Anche il Celtic ha incassato una pesante sconfitta, evidenziando un momento complesso per le due squadre scozzesi. Gli ultimi risultati segnalano un andamento negativo nelle competizioni continentali, segnando una svolta difficile per entrambe le formazioni.

2025-12-12 01:07:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La stagione dei Rangers in Europa League sembra destinata a concludersi nella fase campionato dopo l'ultima sconfitta, mentre anche il Celtic è stato battuto. I Rangers sono sul punto di uscire dall'Europa League dopo la sconfitta per 2-1 contro il Ferencvaros. La squadra di Danny Rohl deve ancora vincere nella fase a gironi e l'ultima sconfitta l'ha portata a sei punti dalla zona di qualificazione per gli ottavi di finale con due partite da giocare. Lo spettacolare tiro al volo di Bojan Miovski al 27? ha portato i Rangers in vantaggio, ma sono stati bloccati nel recupero del primo tempo da un tiro deviato di Bence Otvos.