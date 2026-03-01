Raf assente a Domenica In | Non sta bene Cos’è successo

Durante la puntata di Domenica In, trasmessa dall’Ariston, Raf non è presente e viene spiegato che non sta bene. La conduzione si svolge senza di lui, mentre i partecipanti e il pubblico si alternano sul palco. La produzione ha comunicato l’assenza del cantante senza fornire dettagli specifici sulle sue condizioni di salute. La trasmissione prosegue con altri ospiti e interventi in assenza di Raf.

Come di consueto, la puntata di Domenica In successiva alla finale di Sanremo va in onda dall'Ariston. Nessuna eccezione per il 2026, con Mara Venier al centro di un grande spettacolo, con nomi dal mondo dello spettacolo e della stampa a conversare e discutere con i protagonisti della kermesse. Non tutti i 30 Big scelti da Carlo Conti hanno però accettato l'invito della "zia". Infatti assente Raf e ecco il motivo. Raf assente a Domenica In Mara Venier ha voluto subito dare il via alla sua puntata speciale di Domenica In ricordando e applaudendo il direttore artistico in uscita: Carlo Conti. Lo ha ringraziato a distanza, scatenando l'applauso del pubblico.