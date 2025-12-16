Conte non ci sta pugno duro dopo Udinese – Napoli | cos’è successo

Dopo la sfida tra Udinese e Napoli, Antonio Conte si mostra deciso a mantenere il massimo livello di determinazione. La Supercoppa italiana 2025 si avvicina, rappresentando il primo grande trofeo stagionale. Il Napoli è determinato a conquistare questa occasione, mentre Conte mira a rafforzare la propria posizione e a portare avanti una strategia rigorosa.

Tutto pronto per la Supercoppa italiana 2025, il primo trofeo di questa stagione. Il Napoli non vuole farsi sfuggire questa grande occasione, Antonio Conte conosce bene il valore della competizione e tutti i benefici che ne possono conseguire. L'allenatore salentino, dopo le due brutte sconfitte prima in Champions League contro il Benfica poi in campionato contro l'Udinese, non ha concesso nessun giorno di riposo dopo la sconfitta in terra friulana. Napoli, Conte in modalità Supercoppa. Dopo la brutta sconfitta di Udine, gli azzurri di Antonio Conte sono pronti per giocarsi il primo trofeo di questa nuova stagione.

