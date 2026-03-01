Oggi alle 16.30 si tiene al Teatro Shalom di Empoli il quarto appuntamento della rassegna in vernacolo

EMPOLI Quarto appuntamento oggi alle 16.30 al Teatro Shalom di Empoli con la rassegna in vernacolo "ShalominScena". Protagonista la compagnia di Marcignana, che presenta lo spettacolo "Quel certo non so che", tre atti brillantissimi di Antonella Zucchini per una regia di gruppo. La commedia parla di Demetrio che, spinto dalle velleità familiari verso Cinecittà, in quanto dotato di "un certo non so che" per fare l’attore, è invece fortemente avversato dal padre Gastone, proprietario di un’impresa edile, che lo ritiene un vero e proprio buono a nulla. Boicottando sedicenti maestri di recitazione e tutto il mondo cinematografico in generale, Gastone dovrà però ricredersi quando "quel certo non so che" verrà ravvisato proprio in lui. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Quel certo non so che“ di Demetrio

