Ponna finisce con l' auto in una scarpata | grave un 52enne salvato con la teleferica

Ponna (Como), 1 marzo 2026 – Sono state lunghe e complesse le operazioni di recupero e salvataggio dell'uomo di 52 anni, finito in una scarpata alla guida della sua auto sabato sera, mentre percorreva via 12 Gennaio a Ponna Inferiore, costeggiando una zona fortemente impervia. Ponna, fuori strada con l'auto in una scarpata, recuperato con la teleferica (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) L'intervento di soccorso tecnico dei vigili del fuoco si è rivelato una vera mobilitazione che ha comportato ore di lavoro e la predisposizione di una teleferica, grazie alla quale il ferito è stato raggiunto e recuperato, per poi essere e trasportato in condizioni critiche in ospedale con l'elisoccorso.