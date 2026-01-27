Si ribalta con l' auto e finisce in una scarpata

Un incidente a Norcia ha coinvolto un'auto che si è ribaltata in una scarpata. I Vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere il conducente e mettere in sicurezza il veicolo, che stava perdendo carburante a causa dell'impatto. L'intervento ha permesso di limitare i rischi e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Si ribalta con l'auto e finisce in una scarpata. È successo a Norcia, in prossimità di via Circonvallazione, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere il conducente e mettere in sicurezza il veicolo che, a causa dell'impatto, stava perdendo carburante. Dopo aver creato un varco di passaggio i pompieri hanno raggiunto l'uomo, uscito autonomamente dall'auto, affidandolo alle cure dei sanitari per ulteriori controlli.

