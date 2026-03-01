Dopo la vittoria del Napoli contro l’Hellas Verona, Matteo Politano ha condiviso sui social le sue emozioni, esultando pubblicamente. Immediatamente, sui commenti sono arrivati insulti e parole offensive, tra cui un messaggio che affermava che il giorno della sua cessione sarebbe stato il più bello della sua vita. La reazione dei tifosi ha suscitato diverse polemiche online.

Tanti sono stati i "via da Napoli" o "non ce la faifacciamo più". Lui ha semplicemente messo like, senza replicare o fare polemiche. Dopo la vittoria sofferta del Napoli contro l’Hellas Verona, Matteo Politano ha affidato ai social le sue emozioni. Su Instagram ha pubblicato una foto della festa finale, accompagnata da parole semplici e sentite: “Una normalissima esplosione di gioia. Una di quelle vittorie che ti porti dentro per un po’. Quando non ti arrendi fino alla fine succede questo”. Un messaggio legato al successo arrivato negli ultimi minuti, tre punti pesantissimi conquistati con carattere. Sotto il post, però, il clima è diventato subito acceso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Politano esulta sui social e lo insultano: “Il giorno della tua cessione sarà il più bello della mia vita”

