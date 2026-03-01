A Sanremo, Tony Pitony ha vinto il concorso musicale. La manifestazione, che dura da 75 anni, si svolge ogni anno nel capoluogo ligure e coinvolge numerosi artisti italiani e internazionali. La gara si tiene in due serate e vede la partecipazione di vari cantanti, con giurie e pubblico che esprimono le preferenze. La vittoria di Pitony è stata annunciata al termine dell’ultima serata.

Da sempre l’Ariston rappresenta il luogo dove star e meteorine s’avvicendano senza criterio. Da qualche tempo la seconda categoria stellare sopravanza la prima, ma è un dettaglio: da quando gli album non si comprano più e la musica si può cliccare gratis anche soltanto per curiosità, un giro di valzer lo fanno più o meno tutti. Il che non basta per diventare danzatori provetti. La rubrica di Pino Pisicchio Sanremo, si sa, è una profezia che si autoavvera da 75 anni. Solo che quando la tv, e la radio prima ancora, erano le uniche fonti di refrigerazione che lo Stato-Mamma metteva a disposizione del popolo per adempiere al dovere del... 🔗 Leggi su Formiche.net

Phisikk du role – A Sanremo ha vinto Tony Pitony

