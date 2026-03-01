Petrolio in bilico | attacco Usa-Israele a Teheran rischio 100

Il prezzo del petrolio si trova in forte oscillazione dopo l’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti contro obiettivi in Iran, avvenuto il 28 febbraio 2026. La situazione ha generato tensioni sul mercato energetico internazionale, con ripercussioni sui prezzi e sulla stabilità delle forniture. La notizia ha attirato l’attenzione di operatori e analisti, mentre le conseguenze di questa azione militare si fanno sentire a livello globale.

Il prezzo del petrolio è in bilico dopo l’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti all’Iran, avvenuto il 28 febbraio 2026. Il mercato già sconta un premio di rischio di 5-10 dollari al barile, mentre il Brent potrebbe schizzare oltre i 100 dollari se si verificasse un’escalation. L’Iran, che produce tra 3,3 e 3,5 milioni di barili al giorno, controlla un quinto dei flussi petroliferi globali attraverso lo Stretto di Hormuz. La risposta di Teheran sarà decisiva per il futuro dei prezzi, con l’OPEC chiamata a decidere domani su un aumento della produzione. Il rischio di interruzione delle esportazioni è alto, soprattutto se colpita l’isola di Kharg, principale terminal petrolifero iraniano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, i media israeliani: «Khamenei è morto, Netanyahu ha visto la foto del corpo». Applausi in strada a Teheran. Trump: «Non volevano accordi». Teheran colpisce anche Dubai

Attacco all'Iran, in centinaia in piazza a Teheran per protestare contro Usa e IsraeleCentinaia di persone sono scese in piazza a Teheran per protestare contro l’attacco di Usa e Israele all’Iran.

Tutto quello che riguarda Usa Israele.

Temi più discussi: Attacco all'Iran, come reagirà Teheran? Dalla guerra civile al cambio di governo: cosa accade ora; Iran in Bilico: Trump Minaccia Guerra Totale Mentre Israele Colpisce Teheran – Il Mondo Trema per le Sue Decisioni; ATTACCO ALL’IRAN: un nemico militarmente in bilico tra forza e debolezza, strutturale e tecnologica; Guerra Iran-Usa vicina? Trump: Non ho ancora deciso. Due portaerei verso il Golfo. Gran Bretagna e Cina lasciano il Paese.

Ali Khamenei è stato ucciso, cosa sta succedendo dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'IranDecine di attacchi condotti da Stati Uniti e Israele hanno colpito obiettivi strategici e vertici istituzionali in Iran e ucciso la Guida Suprema Ali Khamenei. Il regime di Teheran ha risposto con mis ... wired.it

Attacco Usa-Israele a Iran, i rischi del conflitto sull'economia globale: riflettori puntati su petrolio e inflazioneL'attacco degli Stati Uniti e di Israele sull'Iran e la riposta di Teheran che ha colpito anche altri paesi dell'area come Emirati Arabi Uniti, Qatar e Bahrein dove sono dispiegate le truppe americane ... adnkronos.com

L’uccisione da parte di USA e Israele della Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha diviso i cittadini iraniani sul futuro politico del Paese. Da una parte, in queste ore stiamo vedendo molte immagini delle piazze di Teheran che piangono la sua m - facebook.com facebook

Usa-Israele, attacco mai visto all’Iran. @robertazunini x.com