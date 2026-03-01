Perugia resta in funzione l’infopoint di via Oberdan | Facilmente accessibile e identificabile

Il Comune di Perugia ha comunicato che l’infopoint di via Oberdan continuerà a essere operativo fino al 10 settembre 2026. L’ufficio, facilmente accessibile e riconoscibile, rimarrà a disposizione dei cittadini per fornire informazioni e assistenza. La decisione di mantenere aperto il servizio è stata annunciata ufficialmente dall’amministrazione comunale.

Il Comune di Perugia informa che l'infopoint di via Oberdan rimarrà attivo, almeno fino al 10 settembre 2026.La sede provvisoria era stata identificata a seguito delle criticità riscontrate negli spazi dedicati all'accoglienza turistica di via della Rupe, presso la biblioteca degli Arconi.