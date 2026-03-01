Il Comune di Perugia aderisce alla rete nazionale Elide per il contrasto al consumo di stupefacenti
Il Comune di Perugia, attraverso delibera della giunta, ha approvato l'adesione alla rete "Elide", progetto delle città italiane per una politica innovativa sulle droghe. Il progetto nasce con lo scopo di accrescere il ruolo delle città e delle aree metropolitane nel governo del fenomeno delle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
