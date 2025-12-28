Perugia lavori Metrobus | nuove modifiche alla viabilità le ordinanze e le regole

Perugia ha emesso due ordinanze per aggiornare la viabilità durante i lavori del Metrobus, che interessano le tratte tra via Pievaiola e via Settevalli. Le modifiche sono finalizzate a garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dei lavori, mantenendo l’accessibilità delle strade interessate. Si consiglia di consultare le ordinanze e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea durante questo periodo di interventi.

Doppia ordinanza per modificare la viabilità. Proseguono i lavori tra via Pievaiola e via Settevalli per la realizzazione del Metrobus. I provvedimenti, chiesti dalla direzione dei lavori e firmati dalla comandante della polizia locale, Nicoletta Caponi, interesseranno via Chiusi nel quartiere di.

Perugia, Metrobus: lungo viale San Sisto senso unico da gennaio - Come annunciato nei giorni scorsi in occasione della riapertura dell’asse centrale del quartiere, a San Sisto dal 5 gennaio al 3 marzo sarà in vigore una nuova ordinanza del Comune di Perug ... umbria24.it

Perugia, avanzano i cantieri Metrobus di via Settevalli: la mappa dei lavori - Torna a doppio senso di circolazione, seppure con il limite di velocità che rimane a 30 all’ora, la bretella di collegamento ... msn.com

