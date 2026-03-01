Perché Ossessione di Samurai Jay e le canzoni più allegre spopolano fuori dal Sanremo 2026

Durante il Festival di Sanremo 2026, caratterizzato da molte ballad, sono stati i brani più allegri a ottenere maggiore attenzione e diffusione. In particolare, “Ossessione” di Samurai Jay ha riscosso grande successo, spopolando anche fuori dal contesto della manifestazione. La preferenza del pubblico si orienta verso musiche più vivaci, che attirano ascoltatori e aumentano gli stream.

