Il Manchester City attraversa un momento difficile, come riportato da JustCalcio.com. Nonostante le recenti difficoltà, Pep Guardiola ha espresso fiducia nella sua squadra, definendola “straordinaria”. Questa dichiarazione riflette l’ottimismo dell’allenatore e la volontà di affrontare le sfide con determinazione, mantenendo un focus sulla qualità e sul valore dei propri giocatori.

2026-01-23 15:17:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: È stata una settimana infelice per il Manchester City, ma Pep Guardiola è uscito combattendo quest’ora di pranzo, descrivendo la sua squadra come “straordinaria”. Il City ha subito due sconfitte che fanno riflettere negli ultimi sette giorni, perdendo 2-0 in casa del Manchester United in un derby che avrebbe potuto essere molto più enfatico, prima di una sorprendente battuta d’arresto per 3-1 in casa del BodoGlimt in Champions League. Domani ospiteranno i Wolves dal fondo, offrendo una meravigliosa opportunità per tornare in carreggiata e chiudere a quattro punti dalla capolista Arsenal in vista della partita contro lo United di domenica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

La mia squadra è straordinaria, dice Pep Guardiola, allenatore fiducioso del Manchester City

