PALINSESTI 8-14 MARZO 2026 | TRE SERIE AL VIA SU RAI1 FILM NEL SABATO DI CANALE 5

Dal 8 al 14 marzo 2026, i palinsesti televisivi di Rai1, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema prevedono diverse novità. Su Rai1 partiranno tre nuove serie, mentre su Canale 5 andrà in onda un film nel sabato sera. La programmazione delle varie reti si concentra su debutti e prime visioni, offrendo agli spettatori una settimana ricca di appuntamenti televisivi.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dall’8 al 14 marzo 2026. Rai1 D: Imma Tataranni 5 (14) new L: Guerrieri: La Regola dell’Equilibrio (14) new M: Le Libere Donne (13) new M: Un Amore a Cinque Stelle G: Don Matteo 15 (910) 1ªTv V: The Voice Generations (24) S: Sanremo Top (22) Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo (1416) L: Scherzi a Parte (24) M: Taratata: Tutto in Una Notte M: Vanina: Un Vicequestore a Catania 2 (24) 1ªTv G: Forbidden Fruit 1ªTv V: Io Sono Farah 1ªTv S: Indiana Jones e il Quadrante del Destino 1ªTv Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Rai2 D: Divorzio a Las Vegas L: M: Stasera a Letto Tardi (24) M: Stasera Tutto è Possibile (210) G: Ore 14 Sera V: Delitti in Paradiso (14) + Oltre il Paradiso new S: F. 🔗 Leggi su Bubinoblog

