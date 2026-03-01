Il Festival di Sanremo 2026 si è concluso con la vittoria di Sal Da Vinci, che ha conquistato il massimo riconoscimento della manifestazione. Le canzoni in gara sono state ascoltate più volte durante le giornate dell’evento, arrivando così alla fase finale. Oggi si presenta una panoramica finale sulla manifestazione, con una riflessione conclusiva basata sulle impressioni raccolte nel corso della settimana.

Siamo arrivati, fortunatamente o sfortunatamente, al termine del Festival. Le canzoni le abbiamo già ascoltate varie volte, quindi oggi quello che farò sarà fare un punto della situazione e un’opinione definitiva a seguito di una riflessione più lunga. Partiamo dal dire: vittoria di Sal Da Vinci più che meritata, ma ora analizziamo tutto. Renga 7 Dopo il terzo ascolto, posso dire che non è male. È una canzone da Renga, classica ma che ascolti con piacere. Chiello 6.5 Chiello oggi ha cantato meglio di tutte le altre serate, la canzone alla fine non è malaccio, come sembrava, però ecco, by passabile. Raf 6- Questo brano non è stato niente di che per questa edizione di Sanremo e per la potenzialità della sua voce e il calibro del personaggio. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Pagelle finale e vittoria di Sal Da Vinci: Sanremo 2026

