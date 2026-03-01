Nella partita tra Roma e Juventus terminata 3-3, Wesley ha realizzato un gol spettacolare mentre David ha dimostrato di essere ancora un punto interrogativo per la squadra bianconera. Sono stati assegnati i voti ai giocatori, evidenziando i migliori e i peggiori in campo durante questa sfida della 27ª giornata di Serie A. La partita si è disputata all’Olimpico davanti a un pubblico caldo e appassionato.

Voti, top e flop del big match dell’Olimpico, valevole per la 27° giornata del campionato di Serie A. Le pagelle di Roma-Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Pagelle, Top e Flop di Roma-Juve: Malen cecchino, Conceicao a bersaglio. ROMA TOP: Wesley 7,5 – Come all’andata è una spina nel fianco sul lato destro della retroguardia di Spalletti. Difende e attacca senza soluzione di continuità, facendo attenzione al giallo rimediato a metà primo tempo. Pennella sotto l’incrocio la parabola che sblocca la contesa, facendo esplodere l’Olimpico (e di gioia Gasperini). L’uomo copertina della Roma insieme a Malen. FLOP: Cristante 5 – Diversi gli errori in palleggio in mezzo al campo, uno sanguinoso che nella prima frazione porta a una pericolosissima ripartenza di Yildiz. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Roma-Juventus 3-3: Wesley pennella, David (resta) un problema

