PAGELLE E TABELLINO ROMA-COMO 1-0 | Wesley dolorini e gioie Nico Paz disinnescato

Nel match dell’Olimpico valido per la 15ª giornata di Serie A, Roma e Como si sono affrontate con un risultato di 1-0. La partita ha visto Wesley Dolorini protagonista, mentre Nico Paz è stato neutralizzato efficacemente. Di seguito, i voti e i giudizi sui singoli protagonisti e l’andamento dell’incontro.

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ROMA-COMO 1-0: Wesley dolorini e gioie, Nico Paz disinnescato Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 15esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Wesley (Ansafoto) – calciomercato.it Roma. Svilar 6,5 Mancini 6,5 Ndicka 7 Hermoso 6 Wesley 7 Cristante 5,5 Koné 6 Rensch 6,5 Soulé 6,5. Dall’82’ Bailey sv Pellegrini 6,5. Dal 73? El Shaarawy 6 Ferguson 6,5 Allenatore: Gasperini 7 La Roma dà seguito alla grande prestazione di Glasgow giocando un’altra ottima partita e meritando nettamente i tre punti contro un Como pericoloso ma stasera solo sulla carta. Approccio deciso e determinato, concentrato, di qualità, ma con parecchi Como. Butez 6 Smolcic 5,5. Calciomercato.it Pisa-Roma 0-1: gli highlights | Serie A Roma-Como 1-0, pagelle e tabellino: Soulé illumina, Wesley match-winner, Diao sfortunato, Nico Paz isolato - La Roma esulta davanti al proprio pubblico: la rasoiata di Wesley beffa il Como, k. msn.com

Pagelle Roma-Como 1-0: decide Frecciarossa Wesley, Soulé una delizia per gli occhi, delude Nico Paz - La Roma di Gasperini torna alla vittoria nella quindicesima giornata di Serie A battendo 1- sport.virgilio.it

