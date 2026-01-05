Serie C | Ternana-Livorno 2-1 Venturato | Condannati dagli episodi avremmo dovuto chiudere il primo tempo in vantaggio

Nella partita di Serie C tra Ternana e Livorno, terminata 2-1, Venturato ha commentato gli episodi che hanno influenzato l'esito, sottolineando come la squadra avrebbe dovuto chiudere il primo tempo in vantaggio. La gara ha interrotto la serie di cinque risultati utili consecutivi per il Livorno, evidenziando l'importanza di gestire al meglio le occasioni durante il match.

DIRETTA/ Ternana Livorno (risultato finale 2-1): rossoneri in rimonta! (oggi 4 gennaio 2026) - Diretta Ternana Livorno streaming video tv: incrocio dai forti sapori nostalgici quello che al Liberati si gioca per il girone B di Serie C. ilsussidiario.net

LIVE – TERNANA-LIVORNO, le formazioni ufficiali - Livorno gara valida per la prima giornata del girone di ritorno della Serie C Girone B. ternananews.it

DESIGNAZIONI NAZIONALI SERIE C TERNANA - LIVORNO 1915 SRL 4 Gennaio 20:30 Stadio “Libero Liberati” (Terni) SKY SPORT AE: Leonardo Mastrodomenico @aia_matera AA1: Paolo Cozzuto @aia_formia AA2: MICHELE NAPP - facebook.com facebook

| Serie A Women Athora Ternana Women H 15.00 Stadio Curva Fiesole - Viola Park DAZN Match Day Powered by Subbyx #ForzaViola #FiorentinaTernana x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.