Serie C | Ternana-Livorno 2-1 Venturato | Condannati dagli episodi avremmo dovuto chiudere il primo tempo in vantaggio

Da livornotoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di Serie C tra Ternana e Livorno, terminata 2-1, Venturato ha commentato gli episodi che hanno influenzato l'esito, sottolineando come la squadra avrebbe dovuto chiudere il primo tempo in vantaggio. La gara ha interrotto la serie di cinque risultati utili consecutivi per il Livorno, evidenziando l'importanza di gestire al meglio le occasioni durante il match.

Dopo cinque risultati utili consecutivi, si è interrotta la striscia di imbattibilità di Venturato. Il Livorno, allo stadio Liberati, è stato battuto per 2-1 dalla Ternana, che con Kerrigan e Dubickas ha ribaltato l'iniziale vantaggio amaranto firmato da Biondi. Un ko che, complici i risultati. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

serie c ternana livorno 2 1 venturato condannati dagli episodi avremmo dovuto chiudere il primo tempo in vantaggio

© Livornotoday.it - Serie C | Ternana-Livorno 2-1, Venturato: "Condannati dagli episodi, avremmo dovuto chiudere il primo tempo in vantaggio"

Leggi anche: Serie C, Ternana-Livorno 2-1: illusione Biondi, al Liberati arriva il primo ko per Venturato

Leggi anche: Conferenza stampa Vecchi post Inter U23 Renate: «Manca un rigore evidentissimo su La Gumina! Avremmo dovuto chiudere il primo tempo avanti»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Serie C, Ternana-Livorno in diretta. LIVE; Dove vedere Ternana-Livorno: data, orario e diretta; Serie C, le gare della 20^ giornata su Sky; Ternana-Livorno, la DIRETTA del match allo stadio Liberati.

serie c ternana livornoSerie C | Ternana-Livorno 2-1, Venturato: "Condannati dagli episodi, avremmo dovuto chiudere il primo tempo in vantaggio" - Dopo cinque risultati utili consecutivi, si è interrotta la striscia di imbattibilità di Venturato. livornotoday.it

serie c ternana livornoDIRETTA/ Ternana Livorno (risultato finale 2-1): rossoneri in rimonta! (oggi 4 gennaio 2026) - Diretta Ternana Livorno streaming video tv: incrocio dai forti sapori nostalgici quello che al Liberati si gioca per il girone B di Serie C. ilsussidiario.net

serie c ternana livornoLIVE – TERNANA-LIVORNO, le formazioni ufficiali - Livorno gara valida per la prima giornata del girone di ritorno della Serie C Girone B. ternananews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.