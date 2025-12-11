Omicidio stradale di Matteo Lorenzi | pena inferiore ai due anni per il conducente del furgone

Il procedimento penale relativo all’omicidio stradale di Matteo Lorenzi si è concluso con un patteggiamento inferiore a due anni e la sospensione condizionale della pena. L’incidente, avvenuto a Sille di Civezzano nel maggio 2024, ha coinvolto il conducente di un furgone, responsabile della morte del giovane ciclista trentino.

Si è concluso con un patteggiamento a meno di due anni – e con la sospensione condizionale della pena – il procedimento penale per la morte di Matteo Lorenzi, il giovane ciclista trentino rimasto ucciso nell'incidente avvenuto a Sille di Civezzano nel maggio 2024. Un epilogo giudiziario atteso.

