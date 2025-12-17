Fontana di Trevi a pagamento gli operatori turistici | Il Comune vuole fare cassa su uno spazio pubblico

Il Comune di Roma sta considerando l'introduzione di un biglietto d'ingresso per la Fontana di Trevi a partire dal 2026, suscitando reazioni da parte degli operatori turistici. Assoturismo Confesercenti esprime preoccupazioni riguardo ai potenziali effetti sui flussi turistici, chiedendo di essere coinvolta nel dibattito. La proposta mira a generare entrate per il Comune, ma solleva questioni sulla gestione dello spazio pubblico.

Il Campidoglio valuta un biglietto per Fontana di Trevi dal 2026. Assoturismo Confesercenti: "Rischi per i flussi turistici, vogliamo essere chiamati in causa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Fontana di Trevi a pagamento, ipotesi ticket da 2€ per turisti, gratis per residenti a Roma, Comune verso incasso da oltre €20mln annui

Leggi anche: Il Comune di Roma vuole confermare le tariffe triplicate per i bus turistici: associazioni sul piede di guerra

