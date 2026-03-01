Nuoto impresa storica per la New Team Giano Martina Rossi è argento ai regionali di Livorno

Ai Campionati Regionali di Categoria a Livorno, la New Team Giano di Subbiano ha ottenuto un risultato memorabile, con Martina Rossi che si è aggiudicata la medaglia d’argento nel nuoto. La gara si è conclusa con un risultato che rappresenta un traguardo senza precedenti per la società, rendendo questa occasione un momento importante per il team locale.

L'atleta ha brillato nella prova dei 200 farfalla (categoria Ragazzi, anno 2013), dominando le corsie con grinta e determinazione Si chiudono con un risultato da incorniciare i Campionati Regionali di Categoria svoltisi a Livorno. La New Team Giano di Subbiano festeggia un traguardo senza precedenti grazie alla straordinaria prestazione di Martina Rossi, capace di conquistare una storica medaglia d'argento.L'atleta ha brillato nella prova dei 200 farfalla (categoria Ragazzi, anno 2013), dominando le corsie con grinta e determinazione. Al termine di una gara condotta con intelligenza tattica, Martina è salita sul secondo gradino del podio, portando a casa un metallo che pesa tantissimo per il prestigio della società e per tutto il movimento natatorio locale.