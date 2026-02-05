Questa mattina la Roma riprende gli allenamenti a Trigoria, dopo un giorno di scarico concesso da Gasperini. Dybala ha incontrato di nuovo il gruppo, mentre oggi è in programma il provino per Ferguson. I giocatori si preparano a tornare in campo con la voglia di mettere alle spalle le ultime difficoltà.

Ripresa immediata dei lavori a Trigoria dopo le ventiquattr’ore di scarico concesse da Gian Piero Gasperini. La Roma è tornata in campo questa mattina per inaugurare la marcia di avvicinamento al posticipo del lunedì sera contro il Cagliari, gara che si giocherà davanti a un Olimpico già sold out. Il focus dello staff medico e tecnico è concentrato interamente sul recupero dei pezzi pregiati. Secondo quanto emerge dal centro sportivo giallorosso, filtra ottimismo per le condizioni di Paulo Dybala: l’attaccante argentino potrebbe riaggregarsi al gruppo tra domani e sabato, puntando con decisione alla convocazione per la sfida interna. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, missione Cagliari: Dybala vede il gruppo, oggi il provino per Ferguson

Approfondimenti su Roma Cagliari

La Roma conquista una vittoria importante a Lecce, tornando al successo dopo la sconfitta di Bergamo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma Cagliari

Argomenti discussi: Formazioni ufficiali Panathinaikos-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Calabria, Renato Sanches, Gollini, Svilar, Dybala, Soulé, Ferguson, Malen e Robinio Vaz; Rassegna Stampa | Pellegrini e Dybala, missione risparmio: Rinnovi al ribasso; Roma, Gasperini rivoluziona l’attacco: con Zarazoga e Malen non c’è più Soulé; Lotta Champions, la Roma al bivio -.

Roma, quando torna Dybala dall’infortunio: le novità verso il CagliariInfortunio Dybala - Paulo Dybala vede il rientro. L’attaccante della Roma, assente nell’ultima trasferta di Udine a causa ... fantamaster.it

Roma Cagliari, tutto pronto per la prossima partita della squadra di Pisacane? Cosa filtra in vista del match all’OlimpicoRoma Cagliari, tutto pronto per la prossima partita della squadra di Pisacane? Cosa filtra in vista del match all’Olimpico Dopo un giorno di riposo concesso da Gasperini, la Roma è tornata oggi al Ful ... cagliarinews24.com

La missione ai Giochi invernali della polizia locale di Roma accende le polemiche. Il Comando: «Criteri di selezione condivisi con i sindacati in modo trasparente» facebook

Coppa America, missione a Roma: Manfredi e Fico incontrano Abodi x.com