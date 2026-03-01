Nino Frassica interpreta un ruolo insolito nel panorama del Festival di Sanremo, portando un tocco di comicità che sembra sabotare la serietà dell’evento. Durante la finale del sabato sera, tra momenti di alta tensione e aspettative, l’attore si distingue come una presenza che rompe gli schemi e smaschera la formalità dell’appuntamento. La sua presenza crea un contrasto evidente con la compostezza che caratterizza la serata.

C’è un momento preciso, nella liturgia del sabato sera italiano più atteso dell’anno, in cui la perfezione formale della finale del Festival di Sanremo rischia di diventare una prigione di cristallo. Carlo Conti è il custode delle chiavi, ma tra un codice di televoto e un bouquet di fiori, si muove un’ombra. Non è un’ombra che oscura, ma un’ombra che deforma. È Nino Frassica. Spiegare chi sia Nino Frassica a chi non mastica la storia della televisione italiana è come tentare di spiegare il surrealismo a un contabile. Non è un barzellettiere, nè un imitatore, o un monologhista satirico nel senso tradizionale. Frassica è un chirurgo del linguaggio che opera senza anestesia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Nino Frassica è l’antidoto comico che sabota il Festival per salvarlo da sé stesso

