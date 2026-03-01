Netflix ha annunciato la produzione di una serie basata su Dandelion, il manga one-shot di Hideaki Sorachi, conosciuto per Gintama. L’autore ha commentato con ironia questa novità, che porta oltre vent'anni dopo alla trasformazione di un esordio poco noto in un nuovo progetto anime internazionale. La serie sarà realizzata senza ulteriori dettagli sulla data di uscita.

Netflix riporta in vita Dandelion, il primo manga one-shot di Hideaki Sorachi, creatore di Gintama. L'autore commenta con la sua consueta ironia un progetto inatteso che, dopo oltre vent'anni, trasforma un esordio dimenticato in una nuova serie anime globale. A volte il passato bussa quando meno te lo aspetti, e lo fa con il logo rosso di Netflix: Dandelion, il manga d'esordio di Hideaki Sorachi, torna oggi come anime, riaccendendo i riflettori su un'opera che sembrava destinata a restare una nota a margine nella storia di Gintama. Quando Netflix supporta il passato di un grande autore Prima di diventare sinonimo di parodia, caos e genialità comica con Gintama, Hideaki Sorachi era un autore alle prime armi che nel 2002 pubblicava Dandelion, un one-shot sulle pagine di Weekly Shonen Jump. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Netflix realizzerà la serie su Dandelion, il manga d’esordio del creatore di Gintama, Hideaki Sorachi

Snowball Earth, il manga che ha conquistato Hideo Kojima e Hideaki Anno, diventa un anime nel 2026Snowball Earth, manga amato da Hideo Kojima e Hideaki Anno, è stato confermato per l'adattamento anime con Studio Kai.

One Piece, creatore svela: "I piani per la serie netflix sono molto più grandi di quanto i fan si immaginino"La seconda stagione del live-action Netflix di One Piece non sarà una semplice continuazione, ma un'espansione radicale, pensata per rompere le...

Altri aggiornamenti su Hideaki Sorachi.

Netflix realizzerà la serie su Dandelion, il manga d’esordio del creatore di Gintama, Hideaki SorachiNetflix riporta in vita Dandelion, il primo manga one-shot di Hideaki Sorachi, creatore di Gintama. L'autore commenta con la sua consueta ironia un progetto inatteso che, dopo oltre vent'anni, trasfor ... movieplayer.it

Netflix annuncia l'anime di Dandelion, primo manga del papà di GintamaNetflix annuncia l'adattamento anime di Dandelion, primo one-shot di Hideaki Sorachi, l'autore di Gintama: ecco tutto ciò devi sapere. anime.everyeye.it