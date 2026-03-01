Nessuno come l’Italia! Flavio Cobolli è il terzo azzurro in top15!

L’Italia conquista un nuovo risultato nel tennis con Flavio Cobolli che, grazie alla vittoria nel torneo ATP 500 di Acapulco, si posiziona tra i primi 15 del ranking ATP. Cobolli, già tra i migliori 17, diventa il terzo tennista azzurro a raggiungere questa classifica. La sua posizione rappresenta un passo importante nella classifica mondiale. Da domani, entrerà ufficialmente nella top 15 del tennis internazionale.

La vittoria nel torneo ATP 500 di Acapulco proietta Flavio Cobolli in una nuova dimensione: l’azzurro, per la prima volta in carriera, da domani, entrerà tra i primi 15 tennisti del ranking ATP (finora era stato al massimo numero 17 del mondo). Con il successo ottenuto questa notte, inoltre, l’azzurro scavalca in un colpo solo i russi Karen Khachanov ed Andrey Rublev, e consente all’Italia di essere l’unico Paese con tre tennisti tra i primi 15 del mondo, alle spalle di Jannik Sinner, numero 2, e Lorenzo Musetti, numero 5. Cobolli, infatti, al termine del torneo di Acapulco, che lo scorso anno lo aveva visto uscire all’esordio, incamera 450 punti netti per il ranking ATP, dovendo rinunciare ai 50 di Vienna 2025 per far posto alla manifestazione messicana, portandosi da quota 2030 a 2480. 🔗 Leggi su Oasport.it

Trionfo di Flavio Cobolli nell'ATP 500 di Acapulco: l'azzurro, accreditato della quinta testa di serie, in Messico supera in finale lo statunitense...

ACAPULCO: COBOLLI VITTORIA E TITOLO Grandissimo Flavio si aggiudica Il titolo vincendo una partita straordinaria contro Tiafoe 7/6 6/4 il risultato.. Complimenti Flavio bravissimo flavio_cobbo - facebook.com facebook

Come era accaduto nella prima settimana di aprile 2025, Flavio Cobolli e Luciano Darderi raggiungono la finale nella stessa settimana. In quel caso, avevano centrato l'ultimo atto dei tornei di Bucarest e Marrakech. Speriamo che l'esito sia lo stesso... x.com