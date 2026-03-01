Napoli trionfa a Verona grazie a un gol di Lukaku nel finale | 2-1!

Il Napoli ha ottenuto una vittoria difficile a Verona, battendo l’Hellas per 2-1. La sfida si è conclusa con un gol di Lukaku nel finale, che ha deciso il risultato a favore degli ospiti. La partita si è giocata tra tifosi degli scaligeri e quelli partenopei, con il Napoli che ha portato a casa i tre punti in una gara combattuta fino all’ultimo minuto.

Il Napoli si è imposto nella sfida contro l'Hellas Verona, ma il cammino verso il successo non è stato affatto semplice. La squadra partenopea ha iniziato la gara in modo deciso, portandosi in vantaggio già al secondo minuto grazie a un colpo di testa di Hojlund. Questo gol iniziale aveva illuso i tifosi azzurri, che sognavano un incontro agevole. Tuttavia, la realtà del gioco ha nuovamente messo in evidenza le fragilità della squadra nelle partite contro avversari considerati più deboli. L'assenza di incisività in fase difensiva e le decisioni arbitrali sono diventati temi ricorrenti nella partita.