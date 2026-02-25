google maps consente di fare un restyling di street view con nano banana per qualche motivo

nano banana potrebbe integrarsi in google maps, secondo un nuovo report di insight. il modello di generazione immagini appare in fase di test nell’app di mappe, proponendo una reinterpretazione “del luogo preferito” dell’utente. nel panorama di google, nano banana ha già mostrato solidità come opzione di generazione visiva, e con l’aggiornamento a gemini 3 il suo valore è aumentato. nano banana in google maps. un approfondimento su apk rivela l’esistenza di una funzionalità che permetterebbe di creare una versione alternativa di luoghi selezionati all’interno della google maps su dispositivi Android, offrendo stili grafici diversi tra loro. l’implementazione non richiede input contestuali; viene presentata come una possibilità di restyling delle immagini associate a Street View. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

