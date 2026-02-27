Ai NAACP Image Awards 2026, la cerimonia si è aperta con la consegna di numerosi premi, tra cui quelli assegnati a Sinners, l’horror sovrannaturale prodotto da Warner Bros. Ryan Coogler e il cast del film hanno ricevuto riconoscimenti durante la serata, che segna l’inizio della stagione dei premi cinematografici del 2026. La manifestazione ha visto anche altre premiazioni, mentre Sinners si è distinto come protagonista della serata.

La stagione dei premi 2026 entra nel vivo con i primi verdetti dei 57° NAACP Image Awards. A dominare le serate dedicate ai Creative Honors è Sinners, l’horror sovrannaturale di Warner Bros. Pictures, che ha già incassato ben 9 trofei su 18 nomination totali in attesa della cerimonia principale di sabato notte. Ryan Coogler si è confermato il grande protagonista di questa stagione dei premi portando a casa la Miglior Regia e la Miglior Sceneggiatura. Il successo del film è stato completato dalle vittorie nelle categorie Supporting: Delroy Lindo e Wunmi Mosaku sono stati premiati come migliori attori non protagonisti, mentre il film ha ottenuto riconoscimenti tecnici fondamentali per la Cinematografia (Autumn Durald Arkapaw) e il Miglior Cast Corale, che vede schierato in prima linea Michael B. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Dominio Sinners: Ryan Coogler e il cast fanno il pieno di premi ai NAACP Image Awards 2026

