MotoGP Jorge Martin | La mia miglior gara degli ultimi due anni Sono al 95% a livello fisico

Jorge Martin ha concluso al quarto posto nel Gran Premio di Thailandia, prima prova del Mondiale MotoGP 2026, dichiarando di essere al 95% della forma fisica e definendo quella come la sua miglior gara degli ultimi due anni. Dopo la corsa, si è mostrato sorridente, evidenziando un buon risultato in una stagione che si apre con una prestazione positiva.

Jorge Martin sorride dopo aver concluso al quarto posto al termine del Gran Premio di Thailandia, appuntamento inaugurale del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Buriram, infatti, il pilota spagnolo ha chiuso un weekend eccezionale con la vittoria della Sprint Race e la piazza d’onore odierna. La vetta della classifica generale è sua con 32 punti contro i 25 di Marco Bezzecchi ed i 23 di Raul Fernandez. La vittoria è andata al suo compagno di scuderia Marco Bezzecchi che ha preceduto Pedro Acosta per 5.5 secondi, mentre è terzo Raul Fernandez a 9.2. Quarto proprio Jorge Martin a 12.1, quinta per il nipponico Ai Ogura a 12.4, mentre è sesto Fabio Di Giannantonio a 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

MotoGP, Jorge Martin vicino all’accordo con la Yamaha? L’indiscrezione dalla SpagnaNel giro di poche ore, due indiscrezioni di mercato hanno scosso profondamente il circus della MotoGP in vista dei prossimi anni.

MOTOGP - JORGE MARTIN (NOVEDADES) #MotoGP #JorgeMartin

MotoGP, Jorge Martin cade durante le prove libere del Gp della Thailandia. VIDEOLa prima sessione di prove libere del Mondiale MotoGP 2026 ci regala la prima caduta dell'anno. Il protagonista è Jorge Martin, che scivola nell'ultima curva del circuito di Buriram, come si vede nel ... sport.sky.it

MOTOGP - A BURIRAM VINCE MARCO BEZZECCHI, QUATTRO APRILIA IN TOP 5 Marco Bezzecchi domina il Gran Premio della Thailandia, il primo della stagione. A podio Pedro Acosta e Raul Fernandez, completano la top 5 Jorge Martin e Ai Ogur - facebook.com facebook

#MotoGP #ThaiGP Marco Bezzecchi si prende le FP1 di Buriram con una sequenza di giri particolarmente competitivi in sella alla sua Aprilia RS-GP26. Non solo l'1'29"346 che gli è valso il miglior tempo a precedere Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin, 3° c x.com