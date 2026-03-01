A Nocera si indaga sulla morte di un uomo di 60 anni di Sant’Egidio del Monte Albino, deceduto domenica notte all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dopo essere stato trasportato in codice rosso dai sanitari del 118. La salma è stata sottoposta a sequestro mentre si attende l’esito dell’autopsia che dovrà fare chiarezza sulle cause del decesso.

Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di un 60enne di Sant’Egidio del Monte Albino, deceduto domenica notte all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove era stato trasportato in codice rosso dai sanitari del 118. Sul corpo dell’uomo sarebbe stato riscontrato un taglio superficiale. Il pm della procura di Nocera Inferiore – che ha effettuato anche un sopralluogo all’interno dell’abitazione del 60enne – ha disposto il sequestro della salma. Già domani dovrebbe essere svolta l’autopsia. Le indagini sono state delegate ai carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore che sono al lavoro per ricostruire dinamica e movente. Sul caso vige il più stretto riserbo e, al momento, nessuna ipotesi viene esclusa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Morto sospetta a Nocera: è giallo sulle cause, disposo il sequestro della salma

