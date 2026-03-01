Monumenti degradati a Serra Pistoiese | Simboli da tutelare

A Serra Pistoiese, alcuni monumenti mostrano segni evidenti di degrado e in alcuni casi rappresentano anche un rischio per la sicurezza. La frazione si trova di fronte a strutture che necessitano di interventi di tutela e manutenzione immediata. La situazione attuale richiede attenzione per preservare questi simboli storici e culturali presenti sul territorio.

Più attenzione per alcuni monumenti presenti nella frazione di Serra Pistoiese che versano attualmente in condizioni di evidente difficoltà degrado e, in alcuni casi, di potenziale pericolo. La chiede Antonella Sermenghi, residente del Comune di Marliana. "La cappella votiva situata in piazza Trieste e il monumento ai caduti – scrive Antonella – presentano criticità visibili: alcune pietre risultano spostate, parti strutturali mostrano segni di deterioramento e non si rilevano recenti interventi di ripristino o manutenzione conservativa". Nel caso della cappella votiva, la situazione sembrerebbe essere ancora più delicata. "Sopra di essa sono presenti fotografie di caduti di guerra che si stanno progressivamente staccando; inoltre i nominativi incisi sul marmo risultano ormai in parte illeggibili".