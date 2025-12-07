L’approdo in semifinale di Coppa Italia, ottenuto dopo la vittoria di mercoledì a Correggio, ha permesso alla Pistoiese di ‘risintonizzarsi’ subito sul campo, senza pensare troppo agli strascichi della sfida con la Pro Sesto. E ora l’attenzione è rivolta alla Tropical Coriano, avversaria degli arancioni nella quindicesima giornata del Girone D di Serie D, in programma quest’oggi, alle 14.30, allo stadio Daniele Grandi. Nonostante l’impegno, classifica alla mano, sia quasi un testacoda, Antonio Andreucci ha messo in guardia i suoi sulle difficoltà della partita. "Giocheremo in un campo ‘di categoria’, contro una squadra che nello scorso turno ha fatto bene anche se non è stata premiata dal risultato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Pistoiese, riparti subito. Pro Sesto da dimenticare