Minaccia di morte la madre e la colpisce in testa con un barattolo forze dell'ordine già intervenute sei volte

Una donna di 72 anni è rimasta ferita alla testa da un barattolo lanciato dal figlio, che le aveva anche minacciato di morte. La vittima aveva già denunciato l’uomo, e le forze dell’ordine sono intervenute sei volte in passato. La donna si trova attualmente in prognosi riservata dopo l’ultimo episodio di violenza domestica.

Si trova in prognosi riservata una 72enne vittima di violenza da parte del figlio. Lo ha già denunciato e le forze dell'ordine sono intervenute sei volte.