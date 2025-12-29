Sventarono minaccia con bombola del gas encomio alle forze dell' ordine

Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine di Mercato San Severino ha evitato che una minaccia con una bombola di gas si trasformasse in tragedia. Il sindaco ha espresso riconoscenza con un encomio solenne alla polizia locale e ai carabinieri, sottolineando il valore di un gesto che ha prevenuto un possibile episodio critico. Un esempio di professionalità e dedizione nel mantenimento della sicurezza pubblica.

"Il loro intervento, tempestivo e risolutivo, evitò che il raptus di un uomo con una bombola di gas potesse trasformarsi in tragedia: oggi riconosciamo con l'Encomio Solenne alla polizia locale e all'Arma dei carabinieri il valore di un gesto eroico" così il sindaco di Mercato San Severino.

