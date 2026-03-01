Miles Bridges la schiacciata al volo è perfetta! Guarda le migliori giocate Nba

Gli Hornets hanno vinto contro i Trail Blazers con il punteggio di 109-93. Durante la partita, Miles Bridges ha eseguito una schiacciata al volo che è stata tra le più spettacolari della notte Nba. La sua giocata ha attirato l’attenzione degli spettatori, che hanno potuto ammirare una delle migliori azioni della serata. La partita si è conclusa con il successo degli Hornets.

Gli Hornets si impongono sui Trail Blazers (109-93) e Miles Bridges dà spettacolo inventandosi una delle migliori giocate della notte Nba. Guarda tutti i colpi da fuoriclasse dell'1 marzo 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Miles Bridges, la schiacciata al volo è perfetta! Guarda le migliori giocate Nba Leggi anche: Le migliori giocate della notte in NBA | 5 febbraio 2026 Le migliori giocate della notte in NBA del 22 febbraio 2026Questo testo sintetico descrive i principi che regolano l'utilizzo delle immagini presenti sul sito e le policy di protezione dei dati, offrendo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Miles Bridges. Imbarazzo Nba, Miles Bridges torna dopo la condanna: l'applauso inopportunoSabato notte Miles Bridges, dopo aver saltato l’intera durata della scorsa stagione NBA, ha fatto il suo debutto stagionale con la maglia degli Charlotte Hornets. L'ala statunitense è tornata in campo ... tuttosport.com NBA, l'estensione folle di Miles Bridges si prende la prima posizione della top-5. VIDEONella notte Spurs e Jazz hanno dato spettacolo realizzando ben tre delle cinque migliori giocate della notte, anche se la prima posizione appartiene a una super schiacciata tutta da gustare: andiamo a ... sport.sky.it