Le migliori giocate della notte in NBA del 22 febbraio 2026

Il forte calo di temperatura ha causato numerosi blackout nelle zone centrali della città. La neve intensa ha bloccato le strade principali, rallentando il traffico e lasciando molte case senza energia elettrica. Sono stati segnalati anche alcuni incidenti tra veicoli a causa delle strade ghiacciate. Le squadre di emergenza sono al lavoro per ripristinare la situazione e garantire sicurezza alle persone coinvolte. Le autorità invitano alla prudenza negli spostamenti.

Questo testo sintetico descrive i principi che regolano l'utilizzo delle immagini presenti sul sito e le policy di protezione dei dati, offrendo chiarezza e riferimento sicuro per gli utenti. Le fotografie presenti sul sito sono sotto copyright e non possono essere usate per fini commerciali, no-profit o governativi senza un permesso scritto di Sportando. Qualsiasi riproduzione, distribuzione o trasferimento è ammesso solo previo consenso espresso. L'uso non autorizzato è vietato; di conseguenza, non è consentita alcuna impiego per attività commerciali, no-profit o istituzioni governative senza autorizzazione scritta di Sportando. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Le migliori giocate della notte in NBA | 5 febbraio 2026La notte in NBA ha regalato alcune giocate spettacolari. Le 5 giocate più spettacolari della notte in NBAQuesta notte in NBA è stata ricca di azioni spettacolari. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Jamir Watkins, la schiacciata è uno spettacolo! Guarda le migliori giocate NBA; NBA, Matas Buzelis ha gambe e coraggio per volare: il meglio della notte; Andateci voi a giocare a nord del Circolo polare artico; Il gol di Alisson Santos, la giocata di Modric e tanto altro Streaming | DAZN IT. Spettacolo all'All Star Game: le giocate migliori delle stelle NBALe cinque migliori giocate dell'All Star Game di NBA conclusosi nel weekend. A vincere è il Team World contro il Team USA. fantacalcio.it NBA, le 5 migliori giocate della notte del 26 ottobre. VIDEOTra schiacciate clamorose come quelle di Onyeka Okongwu e Peyton Watson, triple decisive come quella di Quentin Grimes e canestri da metà campo come quello di Jamal Murray, ecco le cinque migliori ... sport.sky.it NBA, le cinque migliori giocate della notte #SkySportBasket #Nba x.com Le migliori giocate presented by Dole Italia della 20^ giornata della Serie A Unipol 2025/26 #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook