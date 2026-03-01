Migliori conti deposito di marzo 2026 quali offrono tassi di interesse fino al 3,50%

Da quifinanza.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A marzo 2026, alcuni conti deposito offrono tassi di interesse fino al 3,50%. Questi strumenti di risparmio, considerati a basso rischio, sono protetti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi fino a 100 mila euro. Diverse banche hanno annunciato offerte con rendimenti elevati, attirando l’attenzione dei risparmiatori in cerca di rendimenti più interessanti rispetto ai tradizionali depositi a breve termine.

I conti deposito sono degli strumenti di risparmioinvestimento a basso rischio. Sono infatti protetti dal Fitd (Fondo interbancario di tutela dei depositi) fino a 100.000 euro a depositante, per cui, se si ha un conto cointestato, la garanzia totale sale fino a 200.000 euro. Tale copertura è importante perché se la banca fallisce, il fondo interviene rimborsando sia il capitale che gli interessi maturati in tempi molto brevi. Quali sono dunque i conti che offrono i tassi di interesse più alti fino al 3,50% a marzo 2026? La convenienza dei conti deposito A differenza delle criptovalute o delle azioni, i conti deposito sono dei prodotti a basso rischio perché il capitale che si versa non può crollare a causa delle oscillazioni del mercato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

migliori conti deposito di marzo 2026 quali offrono tassi di interesse fino al 350
© Quifinanza.it - Migliori conti deposito di marzo 2026, quali offrono tassi di interesse fino al 3,50%

Migliori conti deposito di febbraio 2026 con rendimenti fino al 4%I conti deposito sono una soluzione semplice e sicura per ottenere un rendimento reale sui propri risparmi.

Migliori conti deposito di dicembre con i tassi di rendimento più altiI risparmi degli italiani negli ultimi anni hanno subito delle oscillazioni a causa dei tassi di interesse decisi dalla Bce e dell’incertezza dei...

Miglior Conto Deposito Febbraio 2026 (Parte 3)

Video Miglior Conto Deposito Febbraio 2026 (Parte 3)

Una selezione di notizie su Migliori conti.

Temi più discussi: I migliori conti correnti per pensionati di febbraio 2026; I migliori conti deposito di febbraio: dove investire per guadagnare; Btp valore, conto deposito o polizza vita? Le scelte migliori per risparmiare; ETF Intesa San Paolo: Conviene Investire? Come Funzionano?.

I migliori conti deposito di giugno: offerte con i rendimenti più altiil tasso d’interesse netto, che tiene conto della tassazione (26% sugli interessi); la durata del vincolo, in relazione alla disponibilità di lasciare i fondi fermi; la gestione dell’imposta di bollo, ... pmi.it

I migliori conti deposito a confrontoPer ottenere rendimenti più elevati è consigliabile aprire un conto deposito, che, a differenza del conto corrente, non prevede spese di gestione e offre tassi di interesse più alti. Grazie ai nostri ... facile.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.