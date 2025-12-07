Migliori conti deposito di dicembre con i tassi di rendimento più alti

I risparmi degli italiani negli ultimi anni hanno subito delle oscillazioni a causa dei tassi di interesse decisi dalla Bce e dell’incertezza dei mercati. Per questo molte famiglie cercano degli strumenti sicuri, semplici e con rendimenti prevedibili per investire il proprio denaro. I conti deposito restano tra le alternative più ricercate, a patto di scegliere quelli più convenienti. Conti deposito sempre più scelti dagli italiani. Secondo un’analisi di Fabi dello scorso anno, infatti, tali prodotti, dopo un rallentamento registrato nel 2023 legato in particolar modo all’inflazione e alla necessità di usare i risparmi per far fronte al caro vita, sono tornati a crescere. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

