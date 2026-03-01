Mercato straordinario a Marina di Pisa | le modifiche al traffico

Il mercato straordinario si terrà domenica 1 marzo sul lungomare di Marina di Pisa e coinvolgerà la zona con modifiche temporanee al traffico e alla sosta. L’evento è organizzato da Confesercenti e richiederà alcune variazioni alla viabilità abituale per permettere lo svolgimento della manifestazione. Le disposizioni entreranno in vigore prima dell’inizio e resteranno in vigore fino al termine dell’evento.

Pisa, 28 febbraio 2026 - Per consentire lo svolgimento del mercato straordinario organizzato da Confesercenti, in programma domenica 1 marzo sul lungomare di Marina di Pisa, sono state disposte modifiche temporanee al traffico e alla sosta. Dalle 7 alle 21 di domenica 1° marzo, via della Repubblica Pisana, piazza Sardegna lato mare, via Padre Agostino da Montefeltro e piazza Baleari, braccetto lato sud (tratto compreso tra via Minorca e via della Repubblica Pisana) rimarranno chiuse al traffico veicolare e sarà istituito divieto di sosta con rimozione coatta. In piazza Baleari, braccetto lato sud, il transito e la sosta saranno consentiti solo ai ciclomotori e motocicli.