Maratona di Pisa | il percorso e le modifiche al traffico dal centro al litorale

Domenica 21 dicembre Pisa si anima con la XXVI edizione della Maratona, la Mezza Maratona 'Pisanina' e la 'Christmas Run Pisa'. Un evento imperdibile che coinvolge il centro storico e il litorale, portando sport e festa in città. Sono previste modifiche al traffico per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini, trasformando Pisa in un palcoscenico di energia e solidarietà natalizia.

© Pisatoday.it - Maratona di Pisa: il percorso e le modifiche al traffico dal centro al litorale Domenica 21 dicembre Pisa ospiterà la XXVI edizione della Maratona di Pisa, la Mezza Maratona 'Pisanina' e la corsa non competitiva 'Christmas Run Pisa'. Le manifestazioni sportive si svolgeranno dalle ore 9.00, con partenza da via Bonanno Pisano, e termineranno indicativamente entro le 15.30. Maratona di Pisa 2025: domenica 21 dicembre modifiche alla viabilità e alla sosta in città e sul Litorale; Maratona di Pisa: modifiche e deviazioni bus domenica 21 dicembre. Attesi oltre 4mila runner per la 26ª edizione della Maratona di Pisa - Domenica alle ore 9 si terranno le partenze, supportate dal team di 59 pacer, provenienti da tutto il mondo.

Pisa, tutto pronto per la Maratona: limitazioni al traffico e modifiche alla viabilità - Per garantire il regolare svolgimento dell’evento, il Comune di Pisa ha disposto una serie di provvedimenti alla viabilità che interesseranno sia il centro città che il litorale Pisa, 13 dicembre 2024 ... lanazione.it

Alla Maratona di Pisa c'è Dole Italia official partner - Dole Italia, leader nella produzione e distribuzione di frutta fresca di qualità premium, annuncia la sua prima partecipazione in qualità di official partner alla Maratona di Pisa, in programma ... myfruit.it

Maratona di Pisa Week – Programma Ufficiale Tutto quello che devi sapere per organizzare al meglio il tuo weekend di gara a Pisa Venerdì 19 dicembre 2025 Expo & Segreteria Organizzativa aperte 12:00 – 20:00 Sabato 20 dicembre 2025 - facebook.com facebook

