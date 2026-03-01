Daniil Medvedev ha dichiarato che considererà la semifinale come una finale, evidenziando di aver giocato in modo incredibile. Al termine della partita, il tennista ha espresso soddisfazione per aver conquistato il ventitreesimo titolo ATP della carriera, anche se avrebbe preferito battere l’avversario in campo. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis, che hanno seguito con interesse l’evento.

Molto probabilmente avrebbe preferito vincere battendo l’avversario in campo. Daniil Medvedev, in ogni caso, è al settimo cielo per aver conquistato il ventitreesimo titolo ATP della carriera. La finale del torneo 500 di Dubai non si è infatti disputata a causa dell’infortunio di Tallon Griekspoor, che ha comunicato l’impossibilità di giocare dopo i problemi fisici accusati in semifinale contro Andrey Rublev. Medvedev, adesso molto vicino al numero 10 in classifica occupato da Bublik, ha toccato diversi temi di sicuro interesse nell’intervista rilasciata ai media. Il dispiacere per l’infortunio dell’avversario: “Certo che è un peccato. Ieri ho visto che Tallon poteva avere un infortunio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Medvedev: “Considererò la semifinale come una finale. Ho giocato in modo incredibile”

Daniil Medvedev vince l’ATP di Dubai senza giocare. Forfait GriekspoorDaniil Medvedev ha vinto il torneo ATP 500 di Dubai, rivincendo per la prima volta un evento sul circuito maggiore in una seconda occasione.

“Il pacifista ha mostrato il suo vero volto”, Medvedev attacca Trump: “Nessuno voleva negoziare”L’escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran si carica di nuove tensioni diplomatiche.

Tutto quello che riguarda Medvedev

Argomenti discussi: Medvedev: Considererò la semifinale come una finale. Ho giocato in modo incredibile.

Medvedev: Considererò la semifinale come una finale. Ho giocato in modo incredibileMolto probabilmente avrebbe preferito vincere battendo l'avversario in campo. Daniil Medvedev, in ogni caso, è al settimo cielo per aver conquistato il ... oasport.it

Dubai, la prima semifinale sarà tra Medvedev e Auger-AliassimeSono Daniil Medvedev e Felix Auger-Aliassime i primi semifinalisti del Dubai Duty Free Championships (ATP500). Il russo, ex n.1 del mondo, ... sport.tiscali.it