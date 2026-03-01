Mancini a Doha | Allarme sul telefono poi il rumore delle esplosioni

Roberto Mancini si trovava a Doha, dove lavora come allenatore dell'Al-Sadd, quando ha ricevuto una telefonata preoccupata da parte di sua madre. Poco dopo, ha sentito il rumore di esplosioni nella zona. L’allenatore ha riferito di aver cercato di rassicurare sua madre, invitandola a mantenere la calma mentre si trovava nella capitale del Qatar.

"Mia madre mi ha chiamato preoccupata, ma le ho detto di stare tranquilla per il momento". Roberto Mancini ha vissuto le ore di tensione nella capitale del Qatar, a Doha, dove oggi è allenatore dell'Al-Sadd. L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha raccontato al Tg1 i momenti concitati seguiti all'attacco che ha scosso il Golfo dopo l'offensiva lanciata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. "Avevamo avuto segnali di un attacco al tg, visto il dispiegamento di forze armate nel Golfo. Quindi pensavamo potesse accadere qualcosa, anche se speravamo che la diplomazia potesse avere la meglio. Speriamo bene". Per il tecnico dell'Al Sadd, come raccontato al Tg1, un sabato di grande paura: "Ha iniziato a suonare l'allarme sul telefono, con scritte in arabo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

